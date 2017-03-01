Новые статьи и мастер классы на нашем сайте
10 основных элементов гардероба каждой женщины
В мире моды каждая женщина стремится создать стильный и практичный гардероб, который отражает ее индивидуальность и удовлетворяет ее потребности. В этой статье мы рассмотрим основные элементы
Как быстро научиться срисовке карандашом
Техника срисовки карандашом — метод рисования, при котором вы переносите контуры изображения на бумагу, используя простой карандаш. Существуют разные способы срисовки, например, через лист кальки или
Милое сердечко крючком
В этом мастер-классе свяжем забавную игрушку в виде сердечка крючком. Она станет отличным сувениром на День всех влюбленных.
Вязание крючком и спицами
Обладать каким-либо ремеслом – это великий дар. Особенно если ваши навыки приносят удовольствие,
помогают справиться с плохим настроением, создать своими руками что-то уникальное, и при этом еще и
доход принести. Но ведь не все мы с детства умеем вышивать, вязать, лепить из глины или делать
панно. Каждому ремеслу нужно учиться, а научившись – совершенствоваться, не останавливаясь на
достигнутом уровне. Именно для таких людей и был создан наш сайт «Хомяк55»: целеустремленных,
увлеченных рукоделием и общительных.
Мы с удовольствием поможем новичкам освоить первые шаги на пути к мастерству вязания спицами и
крючком, предлагая посмотреть доступные для понимания и одновременно очень поучительные видео уроки
по вязанию. Это вы сможете сделать, перейдя в раздел
Видео уроки вязания крючком и
спицами
.
Для тех, кто уже не первый год держит в руках спицы и хорошо освоил обращение с крючком, мы
постарались собрать уникальную подборку схем, где каждая рукодельница найдет для себя что-то новое и
интересное. Через некоторое время вы будет удивлять окружающих эксклюзивной обновкой, созданной
лучшим дизайнером – вами. Схемы с подробным описанием к ним вы можете найти в разделе
Схемы вязания
.
Что может быть приятнее для творческой натуры, чем общение с «сестрами по хобби»? Обсуждать
новинки вязаной моды, делиться советами по прочтению схем, поиску нужного размера или рисунка, а
также просто общаться со своими единомышленниками вы можете на нашем
форуме по вязанию
.
Пользоваться меню сайта очень просто, даже если вы не являетесь гуру интернета. Просто
выбирайте нужный вам раздел и вы попадаете в настоящее царство схем и рисунков. В данном разделе Узоры спицами и крючком
представлены
рисунки для вязания как спицами, так и крючком.
Для тех, кому привычнее работать с журналами, мы собрали самые популярные издания по вязанию,
причем даже те новинки, которые не так давно появились на рынке прессы. Ознакомится с ними и скачать
для дальнейшей работы вы сможете в разделе
Журналы
и программы
.
Кому из рукодельниц не хочется поделиться своим шедевром? Хоть все мы и скромницы, но показать
свое мастерство, все же, стоит. Получить признание среди лучших мастеров «вязального дела» - это ли
не высшая награда? Разместить свои работы, а также ознакомиться с работами других завсегдатаев
сайта, прочесть или оставить комментарии к работам наших умелиц вы сможете в разделе
Фотохвастики
.
Несомненно, создавая что-то новое своими руками, не просто получаешь удовольствие от процесса и
конечного результата, а во много раз увеличиваешь свою самооценку, даришь своим родным заботу и
внимание, развиваешься как личность. А чтобы всего этого достичь, нужно просто начать что-то делать,
например, вязать!