Вязание крючком и спицами

Хомяк55
Хомяк – всё о вязании
Новые статьи и мастер классы на нашем сайте

Аренда однокомнатной квартиры: правила выбора, бюджет и оформление договора
Автор: ammmcru 0 комментариев
Самостоятельность и независимость – неотъемлемые черты взрослой жизни. Поиск собственного жилья, подходящего под личные потребности, становится одной из первых задач вступающего на путь
10 основных элементов гардероба каждой женщины
Автор: ammmcru 0 комментариев
В мире моды каждая женщина стремится создать стильный и практичный гардероб, который отражает ее индивидуальность и удовлетворяет ее потребности. В этой статье мы рассмотрим основные элементы
Отказ от наличных: будущее расчетно-кассового обслуживания в эпоху цифровых технологий
Автор: ammmcru 0 комментариев
В последние годы наблюдается явная тенденция отказа от наличных платежей во многих странах мира. С каждым годом все больше людей и компаний предпочитают использовать электронные и цифровые формы
Как сделать красивые и уютные вещи своими руками
Автор: ammmcru 0 комментариев
Решили освоить вязание, но не знаете с чего начать? Какие покупать инструменты и материалы, чтобы не потратить много денег? Вы можете создавать оригинальные вещи для себя или в подарок без
Может ли самозанятая мама получать пособия на ребёнка?
Автор: ammmcru 0 комментариев
Кавказская свадьба: традиции и обычаи
Автор: ammmcru 0 комментариев
Как быстро научиться срисовке карандашом
Автор: km_melnikova 0 комментариев
Техника срисовки карандашом — метод рисования, при котором вы переносите контуры изображения на бумагу, используя простой карандаш. Существуют разные способы срисовки, например, через лист кальки или
Туры в ОАЭ: куда лучше отправиться и что следует учесть туристам
Автор: ammmcru 0 комментариев
Легкая весенняя шапка спицами
Автор: annamoi 0 комментариев
В этом мастер-классе свяжем легкую шапку спицами на весну.
Салфетница крючком. Оригинальный подарок на 8 марта
Автор: annamoi 0 комментариев
Этот мастер-класс расскажет, как можно связать красивую салфетницу крючком. Это оригинальный подарок на 8 марта.
Пасхальная курочка спицами за полчаса
Автор: annamoi 0 комментариев
В этом мастер-классе будем вязать пасхальную курочку, но не крючком, а спицами. И это будет не просто фигурка, а украшение для пасхального яйца.
Прихватка к 8 марта крючком. Быстро и красиво
Автор: annamoi 0 комментариев
В этом мастер-классе свяжем декоративную прихватку крючком в виде восьмерки. Это отличный сувенир на 8 марта.
Готовимся к весне. Ажурные следки спицами
Автор: annamoi 0 комментариев
Пора обновлять гардероб и понемногу менять толстые теплые следки на более легкие и ажурные.
Букет тюльпанов для мамы. Как связать быстро и просто, но красиво
Автор: annamoi 0 комментариев
Тюльпаны уже давно стали настоящими символами весны и Международного женского дня. Поэтому сегодня свяжем милый букетик этих ярких цветов крючком. Его можно подарить маме, бабушке или любой другой
Как оригинально украсить пасхальное яйцо. Вяжем корзинку крючком
Автор: annamoi 0 комментариев
В этом мастер-классе свяжем красивую корзинку для пасхальных яиц крючком.
Подставка под кружку в виде цветка. Простой и красивый сувенир
Автор: annamoi 0 комментариев
В этом мастер-классе свяжем украшение для кухни крючком. Это будет подставка под кружку в виде цветка. Такое изделие может стать отличным сувениром на 8 марта.
Пасхальный кролик крючком. Как быстро связать сувенир
Автор: annamoi 0 комментариев
В этом мастер-классе свяжем сувенир к Пасхе.
Милое сердечко крючком
Автор: annamoi 0 комментариев
В этом мастер-классе свяжем забавную игрушку в виде сердечка крючком. Она станет отличным сувениром на День всех влюбленных.
Как очень просто связать красивый сувенир на 8 марта. Прихватка с цветком крючком
Автор: annamoi 0 комментариев
В этом мастер-классе свяжем нежную и красивую прихватку крючком, которую можно подарить на 8 марта. Такая прихватка может использоваться по назначению, а может служить замечательным элементом декора.
Как просто связать тюльпан крючком к 8 марта
Автор: annamoi 0 комментариев
На 8 марта традиционно принято дарить тюльпаны. В этом мастер-классе рассмотрим очень простой и быстрый способ связать тюльпан крючком.
Вязание крючком и спицами


Обладать каким-либо ремеслом – это великий дар. Особенно если ваши навыки приносят удовольствие, помогают справиться с плохим настроением, создать своими руками что-то уникальное, и при этом еще и доход принести. Но ведь не все мы с детства умеем вышивать, вязать, лепить из глины или делать панно. Каждому ремеслу нужно учиться, а научившись – совершенствоваться, не останавливаясь на достигнутом уровне. Именно для таких людей и был создан наш сайт «Хомяк55»: целеустремленных, увлеченных рукоделием и общительных.

Мы с удовольствием поможем новичкам освоить первые шаги на пути к мастерству вязания спицами и крючком, предлагая посмотреть доступные для понимания и одновременно очень поучительные видео уроки по вязанию. Это вы сможете сделать, перейдя в раздел Видео уроки вязания крючком и спицами.

Для тех, кто уже не первый год держит в руках спицы и хорошо освоил обращение с крючком, мы постарались собрать уникальную подборку схем, где каждая рукодельница найдет для себя что-то новое и интересное. Через некоторое время вы будет удивлять окружающих эксклюзивной обновкой, созданной лучшим дизайнером – вами. Схемы с подробным описанием к ним вы можете найти в разделе Схемы вязания.

Что может быть приятнее для творческой натуры, чем общение с «сестрами по хобби»? Обсуждать новинки вязаной моды, делиться советами по прочтению схем, поиску нужного размера или рисунка, а также просто общаться со своими единомышленниками вы можете на нашем форуме по вязанию.

Пользоваться меню сайта очень просто, даже если вы не являетесь гуру интернета. Просто выбирайте нужный вам раздел и вы попадаете в настоящее царство схем и рисунков. В данном разделе Узоры спицами и крючком представлены рисунки для вязания как спицами, так и крючком.

Для тех, кому привычнее работать с журналами, мы собрали самые популярные издания по вязанию, причем даже те новинки, которые не так давно появились на рынке прессы. Ознакомится с ними и скачать для дальнейшей работы вы сможете в разделе Журналы и программы.

Кому из рукодельниц не хочется поделиться своим шедевром? Хоть все мы и скромницы, но показать свое мастерство, все же, стоит. Получить признание среди лучших мастеров «вязального дела» - это ли не высшая награда? Разместить свои работы, а также ознакомиться с работами других завсегдатаев сайта, прочесть или оставить комментарии к работам наших умелиц вы сможете в разделе Фотохвастики.

Несомненно, создавая что-то новое своими руками, не просто получаешь удовольствие от процесса и конечного результата, а во много раз увеличиваешь свою самооценку, даришь своим родным заботу и внимание, развиваешься как личность. А чтобы всего этого достичь, нужно просто начать что-то делать, например, вязать!

