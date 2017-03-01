Новые статьи и мастер классы на нашем сайте

Вязание крючком и спицами

Обладать каким-либо ремеслом – это великий дар. Особенно если ваши навыки приносят удовольствие, помогают справиться с плохим настроением, создать своими руками что-то уникальное, и при этом еще и доход принести. Но ведь не все мы с детства умеем вышивать, вязать, лепить из глины или делать панно. Каждому ремеслу нужно учиться, а научившись – совершенствоваться, не останавливаясь на достигнутом уровне. Именно для таких людей и был создан наш сайт «Хомяк55»: целеустремленных, увлеченных рукоделием и общительных.Мы с удовольствием поможем новичкам освоить первые шаги на пути к мастерству вязания спицами и крючком, предлагая посмотреть доступные для понимания и одновременно очень поучительные видео уроки по вязанию. Это вы сможете сделать, перейдя в разделДля тех, кто уже не первый год держит в руках спицы и хорошо освоил обращение с крючком, мы постарались собрать уникальную подборку схем, где каждая рукодельница найдет для себя что-то новое и интересное. Через некоторое время вы будет удивлять окружающих эксклюзивной обновкой, созданной лучшим дизайнером – вами. Схемы с подробным описанием к ним вы можете найти в разделеЧто может быть приятнее для творческой натуры, чем общение с «сестрами по хобби»? Обсуждать новинки вязаной моды, делиться советами по прочтению схем, поиску нужного размера или рисунка, а также просто общаться со своими единомышленниками вы можете на нашемПользоваться меню сайта очень просто, даже если вы не являетесь гуру интернета. Просто выбирайте нужный вам раздел и вы попадаете в настоящее царство схем и рисунков. В данном разделепредставлены рисунки для вязания как спицами, так и крючком.Для тех, кому привычнее работать с журналами, мы собрали самые популярные издания по вязанию, причем даже те новинки, которые не так давно появились на рынке прессы. Ознакомится с ними и скачать для дальнейшей работы вы сможете в разделеКому из рукодельниц не хочется поделиться своим шедевром? Хоть все мы и скромницы, но показать свое мастерство, все же, стоит. Получить признание среди лучших мастеров «вязального дела» - это ли не высшая награда? Разместить свои работы, а также ознакомиться с работами других завсегдатаев сайта, прочесть или оставить комментарии к работам наших умелиц вы сможете в разделеНесомненно, создавая что-то новое своими руками, не просто получаешь удовольствие от процесса и конечного результата, а во много раз увеличиваешь свою самооценку, даришь своим родным заботу и внимание, развиваешься как личность. А чтобы всего этого достичь, нужно просто начать что-то делать, например, вязать!